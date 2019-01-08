В Германии вернули на службу в полиции девушку, уволенную за слишком откровенные фото в соцсетях
Настоящее новогоднее чудо случилось с Адриенн Колесзар из Германии, которую в прошлом году уволили из полиции за слишком откровенные фотографии в соцсетях. В первые дни Нового года ей сообщили, что она может возвращаться к любимой работе, пишет газета Daily Star.
Девушка тут же опубликовала в Instagram снимок в полицейской форме и написала, что начальство пошло ей навстречу, и она снова в строю.
Адриенн Колесзар считают самой сексуальной девушкой-полицейским в Германии, на нее в Instagram подписаны около 680 тысяч человек. Однако ее откровенные фото, которые так нравятся пользователям соцсети, не вызвали восторга у руководства, и летом девушку поставили перед выбором: или популярность в Интернете, или работа в немецкой полиции. Звезда Инстаграма выбрала второе.
А после увольнения отправилась путешествовать и радовала своих поклонников новыми фотографиями из Амстердама, Кейптауна, Нью-Йорка и Майами.
Как рассказала Адриенн журналистам, единственное условие, которое ей поставил начальник, – ограничить число откровенных снимков и видео в соцсетях, она пообещала, потому что очень хочет вернуться к службе.
По словам красавицы-блондинки, на работе никогда не относились к ней «без уважения только потому, что я та Адриенн, которую меня привыкли видеть в социальных сетях». Она призналась, что с радостью выйдет в смены и снова будет патрулировать улицы родного города.