В Германии вернули на службу в полиции девушку, уволенную за слишком откровенные фото в соцсетях

8 Янв. 2019 2019-01-08T02:02:40+03:00

Начальство поставило Адриенн Колесзар перед выбором – или служба в полиции, или соцсети. Фото: instagram/adrienne_koleszar

На Адриенн Колесзар, которую считают самой сексуальной девушкой-полицейским, в Instagram подписаны 680 тысяч человек [фото]

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Настоящее новогоднее чудо случилось с Адриенн Колесзар из Германии, которую в прошлом году уволили из полиции за слишком откровенные фотографии в соцсетях. В первые дни Нового года ей сообщили, что она может возвращаться к любимой работе, пишет газета Daily Star.

Девушка тут же опубликовала в Instagram снимок в полицейской форме и написала, что начальство пошло ей навстречу, и она снова в строю.

adrienne_koleszar Девушка написала, что руководство пошло ей навстречу, и теперь она снова в строю

Адриенн Колесзар считают самой сексуальной девушкой-полицейским в Германии, на нее в Instagram подписаны около 680 тысяч человек. Однако ее откровенные фото, которые так нравятся пользователям соцсети, не вызвали восторга у руководства, и летом девушку поставили перед выбором: или популярность в Интернете, или работа в немецкой полиции. Звезда Инстаграма выбрала второе.

adrienne_koleszar Адриенн Колесзар прозвали самой сексуальной девушкой-полицейским в Германии

А после увольнения отправилась путешествовать и радовала своих поклонников новыми фотографиями из Амстердама, Кейптауна, Нью-Йорка и Майами.

Как рассказала Адриенн журналистам, единственное условие, которое ей поставил начальник, – ограничить число откровенных снимков и видео в соцсетях, она пообещала, потому что очень хочет вернуться к службе.

adrienne_koleszar На Адриенн Колесзар подписаны около 680 тысяч человек

По словам красавицы-блондинки, на работе никогда не относились к ней «без уважения только потому, что я та Адриенн, которую меня привыкли видеть в социальных сетях». Она призналась, что с радостью выйдет в смены и снова будет патрулировать улицы родного города.