ВВС Украины вошли в десятку худших военно-воздушных сил в мире

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:23:30+03:00

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Военно-воздушные силы Украины заняли шестое место в десятке худших ВВС в мире по итогам 2018 года. Рейтинг был составлен экспертами американского издания We Are The Mighty.

Украинские ВВС оказались в списке из-за устаревшей техники, оборудования, находящегося в неудовлетворительном состоянии, и слабой подготовки пилотов. Эксперты также отметили отсутствие значительных успехов украинских воздушных сил на Донбассе: по словам авторов рейтинга, большая часть операций ВВС Украины представляла собой удары по городам региона, при этом часть самолетов была сбита ополченцами.

Первое место в рейтинге заняли ВВС Сирии. В пятерку худших военно-воздушных сил вошли также ВВС Северной Кореи, Саудовской Аравии, Мексики и Пакистана. В список также попали ВВС Ирана, Греции, Китая и Канады.