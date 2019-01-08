Умер Роберт Рут - актер, сыгравший в "Криминальном читиве"

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:32:34+03:00

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В США скончался актер Роберт Рут, исполнивший эпизодические роли в фильмах Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" и "Бешеные псы". Об этом сообщило агентство The Hollywood Reporter (THR).

Причиной смерти актера стала пневмония. Рут скончался 29 декабря, однако о его смерти стало известно только сейчас. Сын актера Монти Рут отметил, что его отец с 1972 по 1990 год снялся в 65 комедийных скетчах для вечернего шоу Джонни Карсона.

Рут родился в 1936 году в Чикаго. В 17 лет он вступил в Корпус морской пехоты США; по данным THR, актер успел принять участие в войне в Корее. Рут снялся в эпизодических ролях во многих известных сериалах, в число которых входят "Миссия невыполнима" (1972), "Все любят Рэймонда" (2001) и "Притворщик".

Одна из самых известных работ Рута - роль менеджера кафе, которое грабит персонаж Тима Рота и его напарница в "Криминальном чтиве" Квентина Тарантино.