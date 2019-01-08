В России ведется разработка новой крылатой ракеты "Калибр-М"

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:11:02+03:00

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Предприятия оборонно-промышленного комплекса России ведут разработку новейшей крылатой ракеты "Калибр-М" для нужд ВМФ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

"Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны", - приводит агентство слова собеседника. Отмечается, что ракета, вероятно, будет передана ВМФ до 2027 года, поскольку программу ее создания планируется включить в соответствующую госпрограмму вооружения.

По предварительным данным, новая версия "Калибра" будет существенно больше своего предшественника, а дальность ее полета превысит 4,5 тысячи километров. Отмечается, что новой ракетой будут оснащаться атомные подлодки, а также крупные надводные корабли, начиная с фрегатов. "Калибр-М" предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести как обычную, так и ядерную боевую часть", - добавил источник.