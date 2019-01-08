2019-01-08T17:48:49+03:00
Звезды

В Тель-Авиве представили официальный логотип «Евровидения-2019»

Песенный конкурс пройдет с 14 по 18 мая этого года в Израиле
Дарья ИВАШКИНА
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Логотип «Евровидения-2019». Фото: instagram.com/eurovisionЛоготип «Евровидения-2019». Фото: instagram.com/eurovision
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Во вторник, 8 января, организаторы «Евровидения-2019» представили логотип 64-го международного песенного конкурса, который пройдет с 14 по 18 мая этого года в Тель-Авиве.

На фото, которое появилось на официальной странице музыкального состязания в Instagram, видно, что логотип состоит их трех соединенных вместе треугольников, которые образуют сияющую звезду.

При этом в подписи к снимку отмечается, что треугольник «представляет связь творчества и природы». «Когда треугольники соединяются и объединяются, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечное звездное небо, как звезды будущего, которые соберутся вместе в Тель-Авиве на песенный конкурс "Евровидение-2019"», - пояснили создатели логотипа.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Израиль стал страной-хозяйкой 64-го международного песенного конкурса благодаря победе Нетты Барзилай с песней Toy на «Евровидении-2018».

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