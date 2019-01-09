В ЮАР столкнулись два пассажирских поезда: три человека погибли, более 640 ранены

9 Янв. 2019 2019-01-09T01:10:48+03:00

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В южноафриканской столице Претории произошла страшная железнодорожная авария: столкнулись два пассажирских поезда. В результате погибли как минимум три человека, более 640 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Представитель посольства России в ЮАР рассказал, что сотрудники дипломатической миссии постоянно находятся на связи с южноафриканскими властями. По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших нет. Он добавил, что «новая информация продолжает поступать ежечасно».

«Держим руку на пульсе. В посольство сами российские граждане также не обращались», - приводит слова представителя посольства ТАСС.

Два пассажирских поезда столкнулись в Претории днем во вторник, 8 января. На месте работают железнодорожники и сотрудники местных правоохранительных органов. Многие люди оказались зажатыми внутри вагонов, их пришлось оттуда извлекать. Пострадавших доставили в ближайшие городские больницы, все раненые получают необходимую медицинскую помощь.

Причины аварии выясняются.