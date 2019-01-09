ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:37:00+03:00

Учебные стрельбы были проведены на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года Фото: EAST NEWS

Первые стрельбы были произведены на эсминце Dewey летом 2018 года

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Летом прошлого года ВМС США провели испытания гиперзвуковых снарядов. Отмечается, что ранее боеприпасы предназначались для электромагнитной рельсовой пушки.

Как сообщает издание USNI News, учебные стрельбы были проведены на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года. 20 прототипов снарядов было выпущено из стандартного 5-дюймового (127 мм) орудия Mark 45.

Целью испытаний было подтверждение возможностей США по созданию современного оружия "для палубного орудия, которому более сорока лет". По предварительным данным, новые боеприпасы предназначены для борьбы с крылатыми ракетами.

Ранее сайт kp.ru сообщал о реакции американских экспертов на разработку гиперзвуковых рокет в России. По данным специалистов, у США в настоящий момент нет достаточно эффективных мер противодействия подобному оружию; также сообщалось о том, что американская компания Lockheed Martin ранее начала разработку гиперзвуковой крылатой ракеты