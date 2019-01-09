Умерла Лесли Браун - старейшая жительница Соединенных Штатов

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:10:52+03:00

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Старейшая жительница США Лесли Браун скончалась во вторник, 8 января, в возрасте 114 лет. Женщина проживала в городе Кливленд-Хайтс (штат Огайо).

Как сообщает агентство Associated Press, Браун родилась в 1904 году в штате Джорджия. Помимо Лесли, в семье было 11 детей.

В последние годы своей жизни Браун жила в доме одной из своих дочерей. Всего у нее было пятеро детей: три дочери и два сына. Муж Браун Роберт скончался в 1991 году.

По мнению родственников, причиной долгожительства Браун стало частое употребление в пищу батата, также известного как "сладкий картофель". Сама Браун в ответ на вопрос о секрете своего долголетия отвечала, что оно является проявлением воли высших сил.

"Я не знаю. Многие говорят, что это [долголетие] из-за того, что я ем много сладкого картофеля, но я не думаю, что дело в этом. Наверное, это воля Божья", - сообщила она местному телеканалу WJW-TV в 2013 году.

Браун стала старейшей жительницей США в мае прошлого года. В тот день в штате Пенсильвания умерла 114-летняя Дельфин Гибсон; в тот момент она была несколько старше Браун.