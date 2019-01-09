2019-01-09T08:39:04+03:00
Экономика

Максим Топилин заявил, что зарплаты бюджетников будут проиндексированы

Министр труда отметил, что на данные нужды из федерального бюджета дополнительно выделят 100 миллиардов рублей
Александр ДЖУМАЕВ
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Министр труда и социальной защиты России Максим ТопилинМинистр труда и социальной защиты России Максим ТопилинФото: Евгения ГУСЕВА
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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил о повышении зарплат бюджетников. По его словам, индексация зарплат затронет всех работников, в том числе и тех, кто не вошел в "майские указы" президента Владимира Путина.

Топилин отметил, что зарплата бюджетников, не вошедших в указы, будет увеличена на 4,3% с 1 октября.

"Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из "майских" указов - врачей, учителей, социальных и научных работников - к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения", - приводит "Российская газета" слова Топилина. Министр отметил, что для поддержания заработных плат на необходимом уровне регионы получат из федерального бюджета дополнительно 100 миллиардов рублей.

По словам Топилина, точный размер и сроки индексации зарплат называть нельзя, поскольку это зависит от ситуации в регионе. "Но соотношение зарплаты "майских" категорий бюджетников со средней должно поддерживаться постоянно. И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в ежеквартальном режиме. Сбором данных занимается Росстат", - заявил министр.

В заключение Топилин отметил, что рост зарплат россиян, по данным Минэкономразвития, составит 1,4%. "Я полагаю, что рост будет несколько больше", - заявил он.

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