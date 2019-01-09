Япония планирует приобрести необитаемый остров для переноса туда учений американской палубной авиации

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:56:18+03:00

Министерство обороны Японии приняло решение приобрести необитаемый остров Магэ с целью переноса туда учений палубной авиации с авианосцев ВМС США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министерство обороны Японии приняло решение приобрести необитаемый остров Магэ с целью переноса туда учений палубной авиации с авианосцев ВМС США. Остров обойдется японскому оборонному ведомству в 16 миллиардов иен (более $147 млн).

По данным издания Yomiuri, предварительный контракт будет подписан на этой неделе. Остров, принадлежащий частной фирме из Токио, передадут военным до конца марта.

Решение о приобретении острова было принято в связи с протестами жителей районов, над которыми проводятся учения американских самолетов. Подобные мероприятия, в ходе которых отрабатываются действия авиации палубного базирования, сопровождаются большим шумом.

По этой причине в настоящий момент учения проводятся на безлюдном острове Ио, также известном как Иводзима, однако он находится слишком далеко от территории Японии. В связи с этим военные США и Японии приняли решение о постройке учебного полигона на острове Магэ, который расположен в 400 километрах от авиабазы Корпуса морской пехоты США Ивакуни.

В планы японских военных входит строительство на острове аэродрома и ряда других военных объектов, которые планируется использовать совместно с США.