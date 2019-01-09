В Камбодже нашли тела двух россиян

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:38:39+03:00

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В камбоджийском городе Сиануквиль в арендованном доме были найдены тела двух мертвых россиян. По имеющимся в распоряжении редакции kp.ru в Санкт-Петербурге, речь идет о супругах из северной столицы - Викторе Харламове и Лилии Поспеловой.

"Двое граждан России, мужчина 53 лет и женщина 58 лет, супруги из Санкт-Петербурга, были найдены 4 января мертвыми в доме, который они арендовали в морском курортном городе Сиануквиль. Полиция Сиануквиля ведет расследование", - заявили в посольстве России в Камбодже. По предварительным данным, Виктор Поспелов скончался от сердечного приступа.

Как сообщает агентство ФАН со ссылкой на представителей российской дипмиссии, родственники погибших пока не обращались в посольство по поводу выдачи тел Харламова и Поспеловой. Дипломат сообщил агентство, что супруги были уроженцами Ленинградской и Читинской области соответственно.

"Именно в этих регионах сейчас пытаются найти родственников погибших. Кроме того, в консульство поступил запрос из представительства МИД в Якутии, где, возможно, ранее проживала пара", - заключил дипломат.