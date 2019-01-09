2019-01-09T14:37:26+03:00
Происшествия

Молодой мужчина пострадал при столкновении трех грузовиков на МКАД

С места ДТП пострадавшего эвакуировал вертолет [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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С места ДТП пострадавшего эвакуировал вертолетС места ДТП пострадавшего эвакуировал вертолетФото: кадр с видео
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В среду, 9 января, серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на 103-м километре МКАД. Там столкнулись три грузовых автомобиля. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, в фуру врезались один за другим два фургона.

По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. Это водителя первого фургона, влетевшего в фуру. Молодого мужчину зажало в кабине. Причем чтобы достать его оттуда, спасателям МЧС пришлось с помощью гидравлического инструмента разжимать искореженные конструкции.

Как стало известно, с места ДТП пострадавшего эвакуировали на вертолете Московского авиационного центра (МАЦ), который и доставил водителя в одно из лечебных учреждений столицы.

На МКАДе в фуру врезались один за одним два фургона.

Кстати, из-за этой аварии движение на МКАД в районе Гальяново было перекрыто. В результате там образовалась серьезная пробка.

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