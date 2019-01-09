Молодой мужчина пострадал при столкновении трех грузовиков на МКАД
В среду, 9 января, серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на 103-м километре МКАД. Там столкнулись три грузовых автомобиля. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, в фуру врезались один за другим два фургона.
По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. Это водителя первого фургона, влетевшего в фуру. Молодого мужчину зажало в кабине. Причем чтобы достать его оттуда, спасателям МЧС пришлось с помощью гидравлического инструмента разжимать искореженные конструкции.
Как стало известно, с места ДТП пострадавшего эвакуировали на вертолете Московского авиационного центра (МАЦ), который и доставил водителя в одно из лечебных учреждений столицы.
На МКАДе в фуру врезались один за одним два фургона.
Кстати, из-за этой аварии движение на МКАД в районе Гальяново было перекрыто. В результате там образовалась серьезная пробка.