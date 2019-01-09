Молодой мужчина пострадал при столкновении трех грузовиков на МКАД

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:37:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 9 января, серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на 103-м километре МКАД. Там столкнулись три грузовых автомобиля. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, в фуру врезались один за другим два фургона.

По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. Это водителя первого фургона, влетевшего в фуру. Молодого мужчину зажало в кабине. Причем чтобы достать его оттуда, спасателям МЧС пришлось с помощью гидравлического инструмента разжимать искореженные конструкции.

Как стало известно, с места ДТП пострадавшего эвакуировали на вертолете Московского авиационного центра (МАЦ), который и доставил водителя в одно из лечебных учреждений столицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685477" frameborder="0"></iframe> На МКАДе в фуру врезались один за одним два фургона.

Кстати, из-за этой аварии движение на МКАД в районе Гальяново было перекрыто. В результате там образовалась серьезная пробка.