2019-01-09T15:19:15+03:00
В мире

Премьер Австралии попросил «фотошопить» ему волосы, а не ноги

Ранее интернет-пользователи обратили внимание на семейное фото политика, на котором у него две левых ноги
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Австралии Скотт МоррисонПремьер-министр Австралии Скотт МоррисонФото: REUTERS
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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отреагировал на публикацию неудачной семейной фотографии на своем официальном сайте.

Дело в том, что ранее пресс-служба политика решила обработать снимок, на котором Моррисон изображен вместе со своей семьей, так как штатному бильд-редактору не понравилось, что кроссовки на ногах главы правительства покрыты пылью. В результате австралийскому премьеру «заменили» обувь на чистые, белые теннисные туфли. Однако интернет-пользователи обратили внимание на то, что после обработки у Скотта Моррисона стало две левых ноги.

Скотт Моррисон на семейной фотографии до и после ее обработки Фото: REUTERS

Скотт Моррисон на семейной фотографии до и после ее обработкиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Комментируя этот казус, политик попросил свою пресс-службу «фотошопить» ему волосы, а не ноги. «Я не просил чистить мне обувь, но, если обрабатывать фотографии категорически необходимо, пожалуйста, сосредоточьтесь на волосах, точнее на их отсутствии, а не на ногах», - написал Моррисон в своем Twitter. При этом он прикрепил к твиту фотографию своих ног в «любимой обуви» - тех самых кроссовках, которые так не понравились его пресс-службе.

Ответный твит премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Фото: скриншот страницы Скотта Моррисона в Twitter

Ответный твит премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Фото: скриншот страницы Скотта Моррисона в Twitter

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