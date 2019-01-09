2019-01-09T16:04:22+03:00
Наука

Ученые смоделировали цунами, погубившее на Земле динозавров

Специалисты вычислили, к чему привело падение астероида 65 млн лет назад
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, что погубило на Земле динозавровУченые рассказали, что погубило на Земле динозавровФото: EAST NEWS
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Американские ученые смоделировали последствия катастрофического цунами, которое образовалось в результате падения на Землю астероида и погубило динозавров 65 миллионов лет назад.

Специалисты предположили, что при падении на нашу планету астероида диаметром примерно четырнадцать километров,в Мексиканском заливе поднялось цунами высотой почти 1,5 километра. При этом волна со скоростью 143 километра в час обошла весь мир несколько раз, постепенно теряя мощность.

По мнению специалистов, в южной части Тихого океана и Северной Атлантике волны достигали высоты 14 метров, а в северной части Тихого океана их высота составляла 4 метра, пишет газета «Известия».

Кроме того, отмечается, что падение астероида привело к появлению мощной ударной волны и выбросу в атмосферу частиц пыли и горячих камней, что провоцировало лесные пожары и надолго оставило планету без солнечного света, что и привело к «ядерной зиме» и вымиранию динозавров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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