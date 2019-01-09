Площадь пожара на заводе в Оренбуржье достигает 7000 квадратных метров

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:12:30+03:00

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Производство успешно заработало лишь чуть более четырех лет назад и вдруг такое ЧП. Как сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области, возгорание произошло в цехе горячего цинкования. Пожару присвоен второй повышенный номер сложности, на месте работают несколько пожарных расчетов и испытательная лаборатория.

Пожарные, со слов сельчан, прибыли спустя полчаса после начала пожара, когда здание было объято пламенем. Площадь пожара достигает нескольких тысяч квадратных метров. Округу заволокли клубы дыма с пахучим запахом, периодически в огне что-то взрывается.

К счастью, по свидетельству спецслужб, обошлось без пострадавших и погибших. Люди вовремя успели покинуть свои рабочие места. С трудом верится, что производство после такого ЧП сможет восстановиться.

А ведь завод считается одним из лучших в стране, его технологические возможности позволяют производить горячее цинкование строительных металлоконструкций, опор линий электропередач, мачт и башен связи, дорожных ограждений, крупногабаритных металлоконструкций.