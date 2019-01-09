Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы

9 Янв. 2019 2019-01-09T21:22:31+03:00

Корреспондент отметил наши достижения в строительстве аэропортов и в сфере общественного транспорта

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Журналист немецкой газеты Handelsblatt заметил, что Германии есть чему поучиться у Москвы.

В частности, по мнению корреспондента, ФРГ не помешало бы перенять опыт РФ в строительстве аэропортов. Так, новую воздушную гавань Берлин-Бранденбург строят уже 12 лет, а вот подмосковный аэропорт Жуковский реконструировали всего за два года. Более того, в российской столице успешно функционируют целых четыре аэровокзала.

Также автор статьи, опубликованной в Handelsblatt, отметил наши достижения в сфере общественного транспорта: за последние десять лет в Москве открыли около 50 станций метро, а в Берлине - всего три.

Кроме того, журналист указал на то, что средняя скорость интернета в РФ в пять раз выше, чем в Германии, а во многих общественных местах есть бесплатный Wi-Fi.

Помимо этого, корреспондент заметил, что многие московские торговые центры и аптеки работают круглосуточно, о чем жители ФРГ и других стран Европы могут только мечтать.