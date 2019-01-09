2019-01-09T21:22:31+03:00
В мире

Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы

Корреспондент отметил наши достижения в строительстве аэропортов и в сфере общественного транспорта
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Немецкий журналист уверен, что Москва наглядно демонстрирует уровень, к которому движется вся РоссияНемецкий журналист уверен, что Москва наглядно демонстрирует уровень, к которому движется вся РоссияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Журналист немецкой газеты Handelsblatt заметил, что Германии есть чему поучиться у Москвы.

В частности, по мнению корреспондента, ФРГ не помешало бы перенять опыт РФ в строительстве аэропортов. Так, новую воздушную гавань Берлин-Бранденбург строят уже 12 лет, а вот подмосковный аэропорт Жуковский реконструировали всего за два года. Более того, в российской столице успешно функционируют целых четыре аэровокзала.

Также автор статьи, опубликованной в Handelsblatt, отметил наши достижения в сфере общественного транспорта: за последние десять лет в Москве открыли около 50 станций метро, а в Берлине - всего три.

Кроме того, журналист указал на то, что средняя скорость интернета в РФ в пять раз выше, чем в Германии, а во многих общественных местах есть бесплатный Wi-Fi.

Помимо этого, корреспондент заметил, что многие московские торговые центры и аптеки работают круглосуточно, о чем жители ФРГ и других стран Европы могут только мечтать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
МИД РФ вызвал посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам
Путин высказался о возможном расширении научного сотрудничества России
На востоке Франции потерпел крушение истребитель Mirage 2000D
Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе
Порошенко отправил 20 военных «стабилизировать ситуацию» в Мали
Богатейший человек мира Джефф Безос объявил о разводе
Песков сообщил о подготовке визита Путина в Сербию
Госдума получила от ПАСЕ приглашение к участию в январской сессии
Площадь пожара на заводе в Оренбуржье достигает 7000 квадратных метров
Гендиректор клиники в США уволился после родов пациентки в коме
Российское военно-историческое общество рассказало, как использовать «лаосские» Т-34
Бензин снова начал дорожать
Рогозин рассказал, что вынудило NASA отменить его визит в США
Кабмин выделит 147 млн рублей жителям разрушенного дома в Магнитогорске
В Совфеде прокомментировали заявление о росте в 2019 году зарплат бюджетников
Ученые смоделировали цунами, погубившее на Земле динозавров
Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро
Премьер Австралии попросил «фотошопить» ему волосы, а не ноги
Китай объявил о завершении торговых переговоров с США
Молодой мужчина пострадал при столкновении трех грузовиков на МКАД
В Камбодже нашли тела двух россиян