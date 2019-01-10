ФАС предупредила, что МФЦ не имеют права продавать полисы ОСАГО

10 Янв. 2019 2019-01-10T00:40:16+03:00

Федеральная антимонопольная служба разъяснила, что это не входит в список услуг, которые могут оказывать многофункциональные центры

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Многофункциональные центры (МФЦ) не имеют права продавать полисы ОСАГО, это не входит в установленный законодательством перечень оказываемых ими услуг, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Дело в том, что Служба узнала, что один из МФЦ заключил субагентский договор на продажу полисов ОСАГО с неким индивидуальным предпринимателем. По мнению ФАС, это могло привести к ограничению конкуренции на рынке страховых услуг. Ведомство потребовало расторгнуть договор и предупредило МФЦ о необходимости привести свою деятельность в соответствие с утвержденными правительством правилами организации деятельности многофункциональных центров.

По этим правилам, кроме основных государственных и муниципальных услуг, МФЦ могут предоставлять сопутствующие – нотариальные и банковские, копировальные, услуги местной и внутризоновой связи общего пользования, а также безвозмездные услуги доступа к справочным правовым системам. Кроме того, МФЦ может выполнять функции банковского платежного агента и субагента при приеме от населения оплаты госпошлин за госуслуги.

На сайте ФАС опубликованы разъяснения о практике применения антимонопольного законодательства в сфере финансовых рынков в отношении органов власти, предоставляющих госуслуги.

К слову, как писал сайт kp.ru, 9 января в России начали действовать новые тарифы ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности).

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