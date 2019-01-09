С 9 января в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
Со среды, 9 января, в России начинают действовать новые тарифы ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности).
То есть, с нынешнего дня вступает в силу указание Центробанка о расширении тарифного коридора базовых ставок «автогражданки» на 20% вверх и вниз. Теперь для владельцев легковых автомобилей он находится в диапазоне 2746 – 4942 рублей вместо прежних 3432 – 4118 рублей.
Для хозяев «железных коней» (мотоциклов и мотороллеров) верхняя граница тарифного коридора снизится на 10,9%. Кроме того, в системе ОСАГО начали действовать скидки за водительский стаж и возраст, самая большая из которых составляет семь процентов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ЦБ решил, что безаварийные водители не должны платить за неумех за рулем, и вме6сте с Минфином подготовил пакет документов, которые «направлены на повышение доступности полисов ОСАГО». Новые тарифы будут действовать по принципу «как ездишь, так и платишь».
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