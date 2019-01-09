С 9 января в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

9 Янв. 2019 2019-01-09T04:29:31+03:00

В системе ОСАГО начали действовать скидки за водительский стаж и возраст Фото: Александр ГЛУЗ

Тарифный коридор базовых ставок «автогражданки» расширяется на 20% вверх и вниз

Изменить размер текста: A A

Со среды, 9 января, в России начинают действовать новые тарифы ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности).

То есть, с нынешнего дня вступает в силу указание Центробанка о расширении тарифного коридора базовых ставок «автогражданки» на 20% вверх и вниз. Теперь для владельцев легковых автомобилей он находится в диапазоне 2746 – 4942 рублей вместо прежних 3432 – 4118 рублей.

Для хозяев «железных коней» (мотоциклов и мотороллеров) верхняя граница тарифного коридора снизится на 10,9%. Кроме того, в системе ОСАГО начали действовать скидки за водительский стаж и возраст, самая большая из которых составляет семь процентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ЦБ решил, что безаварийные водители не должны платить за неумех за рулем, и вме6сте с Минфином подготовил пакет документов, которые «направлены на повышение доступности полисов ОСАГО». Новые тарифы будут действовать по принципу «как ездишь, так и платишь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В чем суть реформы ОСАГО

Автогражданка для любителей скорости ощутимо вырастет, а для аккуратных и опытных водителей – снизится, лихачить станет невыгодно (подробности).