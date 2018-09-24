Как я сэкономил на ОСАГО 30%

СЕГОДНЯ 16:01 2018-09-24T16:07:01+03:00

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Ходить в Госдуму иногда бывает весьма полезно. Недавно я посетил парламентское обсуждение грядущей реформы ОСАГО. Перед депутатами с трибуны выступал зампред Центробанка Владимир Чистюхин.

- Каждый год к нам поступают десятки тысяч жалоб на систему страхования гражданской ответственности. Больше половины обращений касаются расчета коэффициента бонус-малус (это скидка за безаварийную езду – Авт.), - рассказал финансист.

«Надо же, как интересно. Хорошо мне - 13 лет стажа, ни одной аварии. С таким идеальным прошлым скидка должна быть максимальной», - подумал я, слушая Чистюхина.

Тут в голову полезли смутные сомнения. А ведь нет у меня максимальной скидки. Более того, есть подозрение, что несколько лет назад с покупкой новой машины коэффициент бонус-малус (КБМ) мне обнулили.

- Иди в страховую и пиши заявление на пересчет, - посоветовал знакомый автоэксперт Петр Шкуматов, когда я поделился с ними своими подозрениями. – Покупка автомобиля – не предлог для отмены скидки.

На следующий день я отправился в офис «Ингосстраха» разбираться со своим КБМ.

- Какая у меня скидка за безаварийную езду?

- 20%, - ответил парень в синей рубашке, поковырявшись в своем компьютере.

- У меня же 13 лет стажа и я ни разу не был в ДТП. Раньше, правда, меня в свою страховку вписывали родители. Но это же не играет роли?

Дальше парень начал что-то искать в своем компьютере. Пришлось ответить на массу интересных вопросов: на каких машинах я успел поездить за 13 лет, в какие годы, кто их страховал, не покупались ли поддельные полисы…

Через 20 минут мне сунули листок для заявления на пересчет коэффициента бонус-малус.

- Помните, после вашего заявления КБМ может поменяться в худшую для вас сторону. На уточнение коэффициента уйдет до двух недель.

Уведомление по СМС от «Ингосстраха» пришло на следующий день: «Класс исправлен».

Добиться перерасчета по полису ОСАГО и исключить переплаты.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как исправлен, куда исправлен - не уточнили. Позвонил в справочную страховой.

- Вам подняли скидку. Раньше была 20%, теперь стала максимальной – 50%, - ответила девушка по телефону.

Спасибо ЦБ и Владимиру Чистюхину. Если бы не они, я бы в этом году на треть переплатил за ОСАГО. Про переплаты прошлых лет, видимо, придется забыть. Раз регулятору жалуются на пересчет КБМ, видимо, далеко не всем это делают так быстро и безболезненно, как мне.

ВАЖНО

Чтобы страховые не обманывали с положенной скидкой, надо знать основные правила расчета коэффициента бонус-малус:

- Водитель, которых страхуется первый раз в жизни, платит 100% от стоимости полиса. За каждый безаварийный год езды дается 5% скидка на следующий полис.

- 50% скидка – это максимум. Ее можно заработать за 10 лет аккуратной езды.

- Нужно страховаться каждый год, чтобы не потерять бонусы КБМ. Для сохранения скидки максимальный срок между окончанием действия одного полиса и началом другого не должен превышать 12 месяцев. Если ОСАГО закончило действие 31 декабря 2018 года, то следующую страховку надо оформить не позже 30 декабря 2019 года. 31 декабря 2019 года скидка за безаварийную езду сгорит.

- Смена автомобиля никак не влияет на ваш КБМ.

- Если в ваш полис вписано несколько человек и один из них попал в аварию, то КБМ ухудшается только у него. Остальные в следующем году получат скидку в 5% на свои полисы. Но КБМ вашего полиса рассчитывается по худшему показателю всех вписанных водителей.

- Если попасть в ДТП по своей вине, то скидка по КБМ для следующей страховки отменяется, будущий полис обойдется в 140% от базового тарифа. Совет: при незначительных авариях лучше не вызывать ГИБДД, а договариваться на месте. Сэкономленная скидка на страховке сэкономит больше, чем обойдется ремонт царапины у пострадавшего за свой счет.

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