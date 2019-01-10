В Иране арестовали американца Майкла Уайта

10 Янв. 2019 2019-01-10T05:10:32+03:00

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В среду, 9 января, МИД Ирана подтвердил информацию об аресте американца Майкла Уайта в городе Мешхед на северо-востоке страны. Задержали его в прошлом году.

«Гражданин США Майкл Уайт был арестован некоторое время назад в Мешхеде, и администрация США была проинформирована об этом в первые дни после ареста через секцию интересов в Тегеране», - заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми.

При этом он опроверг сообщения американских СМИ о том, что их соотечественник содержится в иранской тюрьме в нечеловеческих условиях. По словам дипломата, журналисты «создали сфабрикованные новости и усилили тем самым психологическую войну, опубликовав ложные сообщения о неподходящих условиях содержания американского заключенного».

«Мы категорически отрицаем подобные ложные сообщения», - цитирует Бахрама Касеми ТАСС.

Ранее 7 января газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на мать Майкла Уайта рассказала, что 46-летний ветеран ВМС США летом прошлого года отправился к своей подруге в Иран, и должен был 27 июля вылететь домой через ОАЭ, но в самолете его не было. Женщина заявила о его пропаже, а три недели назад получила от госдепартамента известе о том, что ее сын находится в иранской тюрьме.