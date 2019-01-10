В Таиланде умерла туристка из России

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:36:35+03:00

Тело 31-летней россиянки обнаружили в номере одного из отелей на острове Пхукет

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В номере одного из отелей города Карон на острове Пхукет в Таиланде обнаружили мертвой туристку из России, сообщила газета The Phuket News со ссылкой на местную полицию.

Тело обнаружили ранним утром во вторник, 8 января. Женщина лежала поперек кровати, будто она сидела на ней с ногами, когда упала в обморок. Майор полиции Нивеч Санкаев сказал, что погибшая – «гражданка России примерно 31 года». Она приехала на Пхукет с дочерью и братом, а в этот день вся семья отдыхающих собиралась покинуть остров. Имя внезапно скончавшейся россиянки не называется.

По словам майора, на теле покойной никаких следов насилия не обнаружено. При осмотре гостиничного номера правоохранители также не нашли ни подозрительных лекарств, ни признаков борьбы или ограбления.

«Мы не смогли определить ни одной очевидной причины смерти. Ждем результатов вскрытия», - сказал представитель таиландской полиции.

Ведется расследование.