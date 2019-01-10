Тоннель в столичном Тушино затопило из-за провала грунта

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:43:17+03:00

Движение в тоннеле было перекрыто Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

После провала грунта в одном из шлюзов Канала имени Москвы оказался затоплен тоннель. Согласно данным экстренных служб, инцидент произошел в этот четверг, 10 января, в столичном районе Тушино.

"По имеющейся информации, произошел провал грунта в шлюзе №8 на склоне. Предварительно, площадь провала составляет 50 кв. м.", - передает ТАСС со ссылкой на источники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685630" frameborder="0"></iframe> На канале имени Москвы прорвало дамбу.

Отмечается, что движение в тоннеле временно перекрыто. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Машин в момент случившегося в тоннеле не было.

Сайт kp.ru писал о том, что еще одно происшествие случилось в Москве прямо в новогоднюю ночь. Установленный над катком в Парке Горького мост обвалился под тяжестью стоящих на нем людей. В результате пять человек попали в больницу с ушибами. О серьезных травмах не сообщалось, поскольку высота падения была небольшая.