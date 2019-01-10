2019-01-10T11:43:17+03:00
Происшествия

Тоннель в столичном Тушино затопило из-за провала грунта

На месте происшествия работают экстренные службы [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Движение в тоннеле было перекрытоДвижение в тоннеле было перекрытоФото: скриншот с видео
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После провала грунта в одном из шлюзов Канала имени Москвы оказался затоплен тоннель. Согласно данным экстренных служб, инцидент произошел в этот четверг, 10 января, в столичном районе Тушино.

"По имеющейся информации, произошел провал грунта в шлюзе №8 на склоне. Предварительно, площадь провала составляет 50 кв. м.", - передает ТАСС со ссылкой на источники.

На канале имени Москвы прорвало дамбу.

Отмечается, что движение в тоннеле временно перекрыто. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Машин в момент случившегося в тоннеле не было.

Сайт kp.ru писал о том, что еще одно происшествие случилось в Москве прямо в новогоднюю ночь. Установленный над катком в Парке Горького мост обвалился под тяжестью стоящих на нем людей. В результате пять человек попали в больницу с ушибами. О серьезных травмах не сообщалось, поскольку высота падения была небольшая.

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