В России увеличился размер "возрастной" надбавки к пенсии

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:28:01+03:00

С этого года россияне, которые достигли возраста 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году граждане старше 80 лет будут получать еще на 400 рублей больше, чем в 2018-м

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Размер надбавки к пенсии по возрасту в новом году увеличился до 5 334 рублей, что на 400 рублей больше, чем в 2018-м. Рассчитывать на эти средства могут граждане, которым исполнилось 80 лет.

Правда, речь идет лишь о тех россиянах, которые получают страховую пенсию по старости. Для них перерасчет произойдет автоматически. Если же пенсия социальная или по потере кормильца, то достижением 80-летнего возраста она не увеличится. То же самое касается инвалидов I группы, которые уже и так получают двойной размер фиксированной выплаты.

Стоит отметить, что если за пенсионером ухаживает трудоспособный, но неработающий россиянин, то пожилой человек может рассчитывать на дополнительную выплату вне зависимости от возраста. Сумму в 1,2 тысячи рублей (без учета повышающих коэффициентов) будут начислять в рамках расчета с проявляющим заботу гражданином. Также ему будет прибавляться страховой стаж за время ухода и 1,8 балла ежегодно, передает "РГ".

Сайт kp.ru писал о том, что в целом пенсии по старости в этом году были проиндексированы на 7,05%. В 2020 году размер индексации составит 6,6%, а в 2021 году - 6,3%.