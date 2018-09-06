2018-09-06T13:08:15+03:00
Экономика

ПФР: Пенсии по старости проиндексируют на 7,05% с 1 января 2019 года

Расходы на выплату страховых пенсий в 2019-2021 годах рассчитаны с учетом грядущих изменений пенсионного законодательства
Денис СУХОВ
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Фото: Юрий СМИТЮК/ТАССФото: Юрий СМИТЮК/ТАСС
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Пенсии по старости проиндексируют на 7,05% с 1 января 2019 года. В 2020 году размер индексации составит 6,6%, а в 2021 году — 6,3%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

«Расходы на выплату страховых пенсий на 2019-2021 годы определены с учетом принятых решений по изменению пенсионного законодательства, подготовленных по итогам обращения президента Российской Федерации от 29 августа 2018 года», - отмечается в сообщении.

В частности, было учтено среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на тысячу рублей ежегодно с тем, чтобы к 2024 году размер пенсий данной категории граждан увеличился до 20 тысяч рублей.

При этом среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2019 году составит 15,4 тысячи рублей.

Социальные пенсии в 2019 году проиндексируют с 1 апреля на 2,4%, их среднегодовой размер составит 9 тысяч 215 рублей против 9 тысяч 52 рублей в 2018 году.

«Все остальные предложения президента России Владимира Путина по смягчению параметров законопроекта о пенсионном возрасте были также учтены при подготовке проекта бюджета ПФР (они будут оформлены как поправки ко второму чтению)», - добавили в ПФР.

Напомним, 29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором анонсировал ряд инициатив по смягчению планируемых правительством изменений в пенсионной системе, в том числе предполагающих увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

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