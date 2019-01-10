2019-01-10T14:09:00+03:00
Общество

В Китае мужчина продал почку ради iPhone

Вскоре после продажи органа житель Поднебесной стал инвалидом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Китаец продал почку ради iPhoneКитаец продал почку ради iPhoneФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае молодой человек продал на черном рынке почку ради того, чтобы приобрести iPhone. Однако вскоре после нелегальной операции стал инвалидом, прикованным к постели.

Инцидент произошел в 2011 году. Тогда 17-летний юноша мечтал о современной технике, однако у его семьи не было денег, чтобы купить навороченные гаджеты. В результате, молодой человек решился на отчаянные меры и нашел в интернете торговцев органами.

На нелегальную операцию парень уехал в соседнюю провинцию и перенес операцию по удалению почки. За свой орган он получил 22 тысячи юаней (примерно 210 тысяч рублей) и смог приобрести iPhone 4 и iPad 2.

Однако радость молодого человек длилась недолго. Вскоре у мужчины диагностировали почечную недостаточность. А спустя еще некоторое время у него отказала единственная почка.

Теперь из-за ежедневного гемодиализа он практически не встает с постели, нуждается в постоянном уходе и живет на государственное пособие, пишет газета «Известия».

Тех, кто провел незаконную операцию, задержали. Врачей приговорили в пяти годам тюрьмы, а посредников — к трем. Семья пострадавшего молодого человека получила денежную компенсацию в размере 1,47 млн юаней (14,4 млн рублей), передает «Свободная пресса».

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