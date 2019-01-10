2019-01-10T14:39:25+03:00
Политика

Спецпосланник ООН по Йемену посетит Москву с официальным визитом

Наша страна взаимодействует с Мартином Гриффитсом с целью урегулирования конфликта в расположенной на Аравийском полуострове республике
Дарья ИВАШКИНА
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Спецпосланник ООН по Йемену Мартин ГриффитсСпецпосланник ООН по Йемену Мартин ГриффитсФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 10 января, появилась информация о том, что спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс в самое ближайшее время посетит Москву с официальным визитом. По некоторым данным, он прибудет в российскую столицу 11 января.

«Гриффитс будет в Москве в пятницу», - сказал дипломатический источник ТАСС.

Стоит отметить, что в минувшую среду, 9 января, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что наша страна взаимодействует с Гриффитсом с целью урегулирования конфликта в Йемене. Также дипломат подчеркнул, что Москва поддерживает инициативы, направленные на расширение присутствия Организации Объединенных Наций в этой стране, расположенной в юго-западной части Аравийского полуострова.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года под эгидой ООН прошел раунд межйеменских консультаций, на котором сторонам удалось договориться о прекращении боев за портовый город Ходейда. Однако после вступления перемирия в силу обе стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении, а фактического отвода сил так и не произошло.

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