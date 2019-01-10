Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
В четверг, 10 января, появилась информация о том, что создатель мессенджера Telegram Павел Дуров ликвидирует зарегистрированную в Великобритании компанию Telegram Messenger LLP.
Согласно данным, размещенным на сайте британского государственного реестра юридических лиц, Дуров еще 19 декабря прошлого года подал заявление, в котором попросил прекратить регистрацию своей компании.
Стоит отметить, что Telegram Messenger LLP, которая была зарегистрирована в феврале 2014 года, включена в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор. В частности, фигуранты этого списка обязаны предоставлять Федеральной службе безопасности (ФСБ) России ключи для дешифровки переписки пользователей. Именно из-за отказа предоставить эти ключи в апреле прошлого года и было принято решение об ограничении доступа к Telegram на территории России.