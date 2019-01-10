Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:56:40+03:00

Эта компания включена в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор

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В четверг, 10 января, появилась информация о том, что создатель мессенджера Telegram Павел Дуров ликвидирует зарегистрированную в Великобритании компанию Telegram Messenger LLP.

Согласно данным, размещенным на сайте британского государственного реестра юридических лиц, Дуров еще 19 декабря прошлого года подал заявление, в котором попросил прекратить регистрацию своей компании.

Стоит отметить, что Telegram Messenger LLP, которая была зарегистрирована в феврале 2014 года, включена в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор. В частности, фигуранты этого списка обязаны предоставлять Федеральной службе безопасности (ФСБ) России ключи для дешифровки переписки пользователей. Именно из-за отказа предоставить эти ключи в апреле прошлого года и было принято решение об ограничении доступа к Telegram на территории России.