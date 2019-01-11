2019-01-11T03:15:38+03:00
Экономика

В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук

Новшество вызвало негодование среди пользователей соцсетей
Юлия ДИВЕЕВА
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Новые упаковки куриных яиц по девять штукНовые упаковки куриных яиц по девять штукФото: СОЦСЕТИ
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В российских супермаркетах появились упаковки с куриными яйцами по девять штук. Фото новшества было опубликовано в соцсети Pikabu, а под ним развернулось горячее обсуждение.

За два дня под новостью с заголовком "Девяток яиц, пожалуйста" появилось более полутора тысяч сообщений. Как отмечает "Россйская газета", в основном пользователи говорили о необходимости обязать продавцов писать стоимость одной единицы товара, поскольку покупателю трудно рассчитать у прилавка, в какой таре выгоднее приобрести тот или иной продукт.

Отметим, что в декабре прошлого года торговые сети существенно подняли цены на куриные яйца. Главной причиной этого специалисты называли желание торговых сетей быстрее получить прибыль из-за вероятного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками.

"На рынке достаточно много предложений по яйцу, порой есть даже избыток продукта. Потому очень многие производители реализуют свою продукцию по себестоимости, а кто-то даже ниже себестоимости", - подчеркнул управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Издание отмечает, что цены на яйца после новогодних канкул не снизились.

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