2019-01-11T04:04:12+03:00
Наука

Астрономы установили источник радиосигнала из космоса

Ученые считают, что передающий объект должен быть сверхмассивным и обладать колоссальной энергией
Юлия ДИВЕЕВА
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Астронавты Земли поймали новые сигналы от инопланетянАстронавты Земли поймали новые сигналы от инопланетянФото: REUTERS
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Астрономы из Канады обнаружили еще один постоянный источник радиосигналов в космосе. Точнее, обсерватория CHIME зафиксировала сразу 13 быстрых радиовсплесков, один из которых периодически повторяется.

Всего с 2007 года ученые обнаружили девять таких радиосигналов и при их сравнении пришли к выводу, что радиовсплески могут иметь искусственное происхождение, а возможно и сигналами от разумных существ с другой планеты, пишет журнал Nature.

"До настоящего времени мы знали о существовании лишь одного подобного источника. Открытие второго повторяющегося сигнала говорит о том, что их должно быть много. Их обнаружение и изучение поможет нам раскрыть эту космическую загадку и узнать, откуда берутся эти всплески", — заявила астроном из университета Британской Колумбии в Ванкувере Ингрид Стэйрс.

Группа канадских исследователей пришла к выводу, что источник сигнала должен обладать колоссальной энергией: при каждом всплеске, длящемся доли секунды, ее выделяется в 25 млн раз больше, чем вырабатывает Солнце. По одной из версий, это сверхмассивный объект вроде черной дыры, по другой - магнетар (нейтронная звезд с исключительно мощным магнитным полем).

Все эти вспышки, как подчеркивают ученые, были открыты CHIME еще до того, как он был полностью достроен. Они надеются, что полная версия этого телескопа сможет открыть несколько десятков "кузин" FRB 121102 и FRB 180814, и раскроет их природу.

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