Председателя Олимпийского комитета Японии обвинили в коррупции
Во Франции под подозрение попал Цунэкадзу Такэде
Олимпийский стадион Токио.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 11 января, стало известно, что французские следователи обвинили в коррупции главу Олимпийского комитета Японии. Цунэкадзу Такэде попал под подозрения по делу о выборе столицы летней Олимпиады 2020 года.
Как считают следователи, в 2013 году японская столица одержала победу в гонке по выборам олимпийской столицы благодаря тайным банковским операциям. И из-за этого удалось получить голоса представителей Африки, сообщает газета Le Monde.
Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Столица Японии была выбрана городом проведения игр на сессии МОК в Буэнос-Айресе 7 сентября 2013 года.