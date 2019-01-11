2019-01-11T12:00:48+03:00
Спорт

Председателя Олимпийского комитета Японии обвинили в коррупции

Во Франции под подозрение попал Цунэкадзу Такэде
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Олимпийский стадион Токио.Олимпийский стадион Токио.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 11 января, стало известно, что французские следователи обвинили в коррупции главу Олимпийского комитета Японии. Цунэкадзу Такэде попал под подозрения по делу о выборе столицы летней Олимпиады 2020 года.

Как считают следователи, в 2013 году японская столица одержала победу в гонке по выборам олимпийской столицы благодаря тайным банковским операциям. И из-за этого удалось получить голоса представителей Африки, сообщает газета Le Monde.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Столица Японии была выбрана городом проведения игр на сессии МОК в Буэнос-Айресе 7 сентября 2013 года.

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