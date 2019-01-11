2019-01-11T12:51:29+03:00
В мире

Украинцев законодательно обязали получать согласие на секс

В случае, если партнер не сказал четкого "да" на предложение вступить в половую связь, "обидчик" может сесть в тюрьму
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Украине вступил в силу закон, обязывающий получать согласие на сексНа Украине вступил в силу закон, обязывающий получать согласие на сексФото: Олег РУКАВИЦЫН
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На Украине вступили в силу поправки в Уголовный кодекс об обязательном обоюдном согласии на секс, которые значительно расширяют понятие "изнасилование".

Так, например, ужесточается склонение зависимого лица к половой связи. За такое преступление можно сесть в тюрьму на срок от полугода до 3 лет. Также вводится отдельное понятие "принуждение к сексу" без каких-либо условий. То есть теперь совсем неважно, кем приходятся друг другу обвиняемый и потерпевший - начальником или подчиненным. Кроме того, как сообщает сайт kp.ua, домашние насилие с настоящего момента будет расцениваться как уголовное преступление.

Но самым резонансным изменением стала необходимость получения добровольного согласия на вступление в половой акт. Перед тем, как заняться сексом с партнером, гражданин Украины должен будет получить четкое "да", иначе можно сесть в тюрьму на срок до 5 лет.

Сайт kp.ru писал о том, что в России тем временем за первые девять месяцев 2018 года было раскрыто 98,8% дел об изнасилованиях.

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