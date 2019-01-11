В Лондоне мужчина обрел счастье после 30 лет бездомной жизни

СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-11T13:00:02+03:00

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Пятидесятилетний лондонский водитель автобуса по имени Патрик Лоусон называет себя самым счастливым водителем в мире. Дело в том, что мужчина 30 лет был бездомным, а около года назад его жизнь наладилась и он получил работу.

Сам Патрик вспоминает, что еще будучи подростком связался с плохой компанией и пошел по неверному пути. Его новые знакомые вовлекли его в преступную деятельность, из-за чего он попал в тюрьму. После этого мужчина начал употреблять наркотики и его жизнь продолжила ухудшаться.

В результате, самочувствие Патрика настолько ухудшилось, что он попал в больницу. Здесь он смог избавиться от наркозависимости и решил во что бы то ни стало устроиться на работу.

Лоусон обратился за помощью к волонтерам и ему предложили пройти обучение и устроиться водителем автобуса. Это предложение Патрик принял с радостью. Выйдя на рейс он почувствовал себя самым счастливым.

Каждый день, каждую поездку, каждую автобусную остановку, на которой я останавливался в течение 18 месяцев, я говорю «привет» всем», — цитирует Лоусона «Ридус».

В результате, пассажирам так полюбился их новый водитель, что они засыпали его письменными благодарностями, благодаря чему мужчину удостоили ежегодной премии London Bus Awards.