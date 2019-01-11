Пожар в школе на западе Москвы: из горящего здания эвакуировали около 400 человек

СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-11T17:38:29+03:00

В то же время на парковке ТЦ «Леруа Мерле» загорелся автомобиль [видео]

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В пятницу, 11 января, пожар вспыхнул в школе, расположенной на улице имени академика Анохина на западе Москвы. По некоторым данным, возгорание случилось на третьем этаже учебного заведения.

Как уточнил информированный источник, в связи с ЧП из здания образовательного учреждения пришлось эвакуировать всех учащихся и персонал. «Поступило сообщение о пожаре на третьем этаже школы на улице имени академика Анохина. Из здания эвакуированы порядка 400 человек», - сказал собеседник «Интерфакса».

В московской школе №1329 произошло возгорание.

Между тем, как отмечается на сайте столичного главка МЧС, в настоящее время пожарным уже удалось ликвидировать возгорание. По последним данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В то же время стало известно о пожаре, вспыхнувшем на парковке торгового центра «Леруа Мерлен», расположенном на внешней стороне 24-го километра МКАД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685866" frameborder="0"></iframe> В Москве на 24 км МКАД на парковке Леруа Мерлен загорелся автомобиль.

В результате, как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, также было принято решение вывести всех находившихся в ТЦ людей на улицу. В общей сложности эвакуировали около 300 посетителей и 100 сотрудников.