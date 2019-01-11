Пожар в школе на западе Москвы: из горящего здания эвакуировали около 400 человек
В пятницу, 11 января, пожар вспыхнул в школе, расположенной на улице имени академика Анохина на западе Москвы. По некоторым данным, возгорание случилось на третьем этаже учебного заведения.
Как уточнил информированный источник, в связи с ЧП из здания образовательного учреждения пришлось эвакуировать всех учащихся и персонал. «Поступило сообщение о пожаре на третьем этаже школы на улице имени академика Анохина. Из здания эвакуированы порядка 400 человек», - сказал собеседник «Интерфакса».
В московской школе №1329 произошло возгорание.
Между тем, как отмечается на сайте столичного главка МЧС, в настоящее время пожарным уже удалось ликвидировать возгорание. По последним данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров.
В то же время стало известно о пожаре, вспыхнувшем на парковке торгового центра «Леруа Мерлен», расположенном на внешней стороне 24-го километра МКАД.
В Москве на 24 км МКАД на парковке Леруа Мерлен загорелся автомобиль.
В результате, как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, также было принято решение вывести всех находившихся в ТЦ людей на улицу. В общей сложности эвакуировали около 300 посетителей и 100 сотрудников.