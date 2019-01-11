Врио замглавы Владимирской области посоветовала врачам нуждающейся в ремонте больницы помыть полы и повесить занавески

11 Янв. 22:37 2019-01-11T22:37:05+03:00

Врио замглавы региона Марина Чекунова позволила себе несколько нетактичных высказываний в разговоре с коллективом больницы в Ступино. Фото: Алексей СУХОВ

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В городе Струнино Владимирской области разгорелся очередной скандал: врио замглавы региона Марина Чекунова на совещании о судьбе местной больницы позволила себе несколько нетактичных высказываний. Еще летом во время прямой линии с Владимиром Путиным жители Струнино пожаловались, что детская поликлиника в городе закрыта, а больница в стадии постоянного ремонта и почти не работает. Президент попросил областные власти разобраться. Региональное правительство пообещало завершить капитальный ремонт, однако до финала работ пока далеко. На совещании 11 января врио замглавы Владимирской области Марина Чекунова встретилась с коллективом больницы Струнино. В ответ на жалобы врачей чиновница посоветовала им лучше следить за чистотой в медицинском учреждении.

- Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где? - заявила Чекунова.

Также чиновница сообщила медикам, что она не исполняет желания:

- Я как будто золотая рыбка должна все сделать, - ответила коллективу больницы врио замглавы региона.

Подобные высказывания категорически недопустимы, считает заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов. Тем более, что Чекунова - опытный руководитель, ранее она была помощником министра труда и соцразвития РФ Максима Топилина.

- Это недопустимо в любом случае. Понятно, что накал страстей, эмоции. Но Марина Анатольевна достаточно опытный руководитель. Она могла бы более тактичную линию ответов какую-то выбрать, - сообщил замглавы ЗаКСа порталу «Политика сегодня».

Напомним, после прямой линии с Владимиром Путиным 7 июня 2018 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку нарушений, в том числе финансовых, допущенных при ремонте больницы в Ступино.

- «Прямая линия с Владимиром Путиным» стала надеждой для тысяч граждан России, если их не слышит власть на местах, чьи проблемы не решаются и тонут в бюрократии, - прокомментировала итоги общения президента страны с россиянами сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.