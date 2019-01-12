В Москве неизвестный пробежался по крыше "Сапсана"

СЕГОДНЯ 04:31 2019-01-12T04:39:45+03:00

Хулиган слез с вагонов и скрылся, когда подоспели охранники [видео]

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Неизвестный мужчина устроил "забег" по крыше состава скоростного поезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы. Об этом сайту kp.ru рассказали очевидцы происшествия.

Молодой человек взобрался на вагон, сутулясь и на полусогнутых ногах пробежался по составу, а когда увидел, что к нему спешат охранники, развернулся обратно, слез и быстро скрылся с места.

Зачем парень решился на это хулиганство - неизвестно, но свидетели событий отмечают немного неадекватное поведение бегуна. Также нет информации о том, удалось ли блюстителям порядка найти его.