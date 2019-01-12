2019-01-12T04:39:45+03:00
Происшествия

В Москве неизвестный пробежался по крыше "Сапсана"

Хулиган слез с вагонов и скрылся, когда подоспели охранники [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Неизвестный пробежался по крыше "Сапсана" на Ленинградском вокзале столицыНеизвестный пробежался по крыше "Сапсана" на Ленинградском вокзале столицыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Неизвестный мужчина устроил "забег" по крыше состава скоростного поезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы. Об этом сайту kp.ru рассказали очевидцы происшествия.

Молодой человек взобрался на вагон, сутулясь и на полусогнутых ногах пробежался по составу, а когда увидел, что к нему спешат охранники, развернулся обратно, слез и быстро скрылся с места.

Зачем парень решился на это хулиганство - неизвестно, но свидетели событий отмечают немного неадекватное поведение бегуна. Также нет информации о том, удалось ли блюстителям порядка найти его.

Неизвестный мужчина в Москве забрался на Сапсан.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бельгии участник "желтых жилетов" погиб во время акции протеста
Снег обрушил крышу торгового павильона в Харькове
В Грузии 15 человек скончались от "свиного гриппа"
В Москве в ДТП с шестью автомобилями погиб один человек
ПВО Сирии сбили несколько ракет над Дамаском
Депутат Рады: Из-за трудовой миграции Украина останется без сантехников
В США 800 тыс. госслужащих остались без зарплаты из-за непринятого бюджета
Трамп не собирается вводить режим ЧС в ближайшие дни
В Германии умер бывший надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Арест сотрудника Huawei в Польше не связан с деятельностью компании
В Москве мужчина попал под электричку и погиб
Имя российского участника «Евровидения - 2019» станет известно уже в январе
Врио замглавы Владимирской области посоветовала врачам нуждающейся в ремонте больницы помыть полы и повесить занавески
Полиция задержала подозреваемого в «минировании» Павелецкого вокзала в Москве
Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны
Новак заявил, что цены на бензин в 2019 году могут расти в пределах инфляции
США объявили о намерении отправить свои корабли в Арктику
В Дагестане догнали и ликвидировали бандитов, которые обстреляли пост ДПС
Российскую делегацию на ВЭФ-2019 в Давосе возглавит Максим Орешкин
Минздрав поддержал предложение приравнять системы нагревания табака к сигаретам