В Москве неизвестный пробежался по крыше "Сапсана"
Хулиган слез с вагонов и скрылся, когда подоспели охранники [видео]
Неизвестный пробежался по крыше "Сапсана" на Ленинградском вокзале столицыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
Неизвестный мужчина устроил "забег" по крыше состава скоростного поезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы. Об этом сайту kp.ru рассказали очевидцы происшествия.
Молодой человек взобрался на вагон, сутулясь и на полусогнутых ногах пробежался по составу, а когда увидел, что к нему спешат охранники, развернулся обратно, слез и быстро скрылся с места.
Зачем парень решился на это хулиганство - неизвестно, но свидетели событий отмечают немного неадекватное поведение бегуна. Также нет информации о том, удалось ли блюстителям порядка найти его.
Неизвестный мужчина в Москве забрался на Сапсан.