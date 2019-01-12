Трамп опубликовал фото стены на границе США с Мексикой

СЕГОДНЯ 07:25 2019-01-12T07:27:01+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал фотографию отдельного участка стены на границе с Мексикой. Таким образом он решил доказать многочисленным критикам, что предвыборные обещания все же выполняются.

Снимок был размещен на странице главы государства в Twitter.

"Лживые СМИ вечно твердят, что мы не построили новую стену. Ниже продемонстрирована только что завершенная часть на границе. Взобраться на нее не удастся. Очень высокая, прочная и красивая!" — написал политик.

Трамп опубликовал фото стены на границе с МексикойФото: twitter.com

Фото: twitter.com

Он также подчеркнул, что еще один большой участок стены недавно был отремонтирован.

Напомним, что сейчас демократы в Конгрессе США настойчиво препятствуют попыткам Трампа получить средства из бюджета на возведение приграничного ограждения.

Сайт kp.ru писал о том, что ради достижения своих целей президент даже начал рассматривать возможность введения чрезвычайного положения в стране.