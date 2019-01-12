Трамп не собирается вводить режим ЧС в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 00:26 2019-01-12T01:01:23+03:00

Президент США надеется, что Конгресс все же одобрит проект бюджета с расходами на возведение стены на границе с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ближайшие дни не планирует вводить режим чрезвычайного положения в стране. Его заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Глава государства отметил, что ожидает решения, который примет Конгресс страны по вопросу бюджета страны и конкретно по пункту финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

"В настоящее время мы не рассматриваем введение чрезвычайного положения в стране. Мы хотим, чтобы Конгресс сделал всю работу", - цитирует слова Трампа ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, глава Белого дома заявлял, что рассматривает вариант с введением режима ЧП в стране, чтобы в обход Конгресса получить средств на строительство барьера на американо-мексиканской границе.

Ранее стало известно, что администрация Трампа начала подготавливать условия для ведения в стране режима чрезвычайного положения. После этого правительство сможет взять необходимую сумму на возведение стены из уже одобренного Конгрессом бюджета Пентагона.