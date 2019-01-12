2019-01-12T01:01:23+03:00
Политика

Трамп не собирается вводить режим ЧС в ближайшие дни

Президент США надеется, что Конгресс все же одобрит проект бюджета с расходами на возведение стены на границе с Мексикой
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ближайшие дни не планирует вводить режим чрезвычайного положения в стране. Его заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Глава государства отметил, что ожидает решения, который примет Конгресс страны по вопросу бюджета страны и конкретно по пункту финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

"В настоящее время мы не рассматриваем введение чрезвычайного положения в стране. Мы хотим, чтобы Конгресс сделал всю работу", - цитирует слова Трампа ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, глава Белого дома заявлял, что рассматривает вариант с введением режима ЧП в стране, чтобы в обход Конгресса получить средств на строительство барьера на американо-мексиканской границе.

Ранее стало известно, что администрация Трампа начала подготавливать условия для ведения в стране режима чрезвычайного положения. После этого правительство сможет взять необходимую сумму на возведение стены из уже одобренного Конгрессом бюджета Пентагона.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США 800 тыс. госслужащих остались без зарплаты из-за непринятого бюджета
В Германии умер бывший надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Арест сотрудника Huawei в Польше не связан с деятельностью компании
В Москве мужчина попал под электричку и погиб
Имя российского участника «Евровидения - 2019» станет известно уже в январе
Врио замглавы Владимирской области посоветовала врачам нуждающейся в ремонте больницы помыть полы и повесить занавески
Полиция задержала подозреваемого в «минировании» Павелецкого вокзала в Москве
Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны
Новак заявил, что цены на бензин в 2019 году могут расти в пределах инфляции
США объявили о намерении отправить свои корабли в Арктику
В Дагестане догнали и ликвидировали бандитов, которые обстреляли пост ДПС
Российскую делегацию на ВЭФ-2019 в Давосе возглавит Максим Орешкин
Минздрав поддержал предложение приравнять системы нагревания табака к сигаретам