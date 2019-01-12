СЕГОДНЯ 19:38 2019-01-12T19:47:44+03:00

Сражавшихся вместе с фашистами против СССР жителей Венгрии назвали героями Фото: REUTERS

Венгерское правительство напомнило о 76-й годовщине начала Острогожско-Россошанской операции

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Венгерское правительство призвало почтить память венгерских солдат, "до конца сражавшихся за Венгрию на Дону" во время Второй мировой войны.

- Давайте вспомним мужество наших дедов, героических венгерских солдат, которые до конца сражались за Венгрию на Дону, - говорится на странице Венгерского правительства в Facebook.

В Будапеште также напомнили и о напомнили о 76-й годовщине начала Острогожско-Россошанской операции.

-12 января 1943 года советская армия атаковала 200-тысячную венгерскую армию. Венгрия потеряла 120 тысяч героев, многие были захвачены в плен. Уважение героям!, - упомянуло в Facebook Венгерское правительство.

Напомним, Венгрия принимала участие во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. Венгерская армия на начальном этапе Великой Отечественной войны была самой подготовленной общевойсковой армией, принимавшей участие в боевых действиях на территории Советского Союза.