Полковник запаса ВСУ заявил о недееспособности украинской армии

СЕГОДНЯ 22:18 2019-01-12T22:30:56+03:00

По мнению Стеценко, "Киев готов защищать свои территории только на словах"

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Святослав Стеценко, полковник запаса Вооруженных сил Украины заявил о том, что украинская армия является недееспособной.

Военный считает, что "Киев готов защищать свои территории только на словах". Стеценко напомнил, что Украина не стала вводить войска в Крым, который она считает "оккупированным" полуостровом.

- Если они такие сердитые и сильные, что готовы биться в Керченском проливе, то почему не готовы ввести войска в Крым? Мы имеем право воевать, но способны ли мы сейчас? - вопрошает Стеценко.

Таким образом полковник запаса ВСУ отреагировал на слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и министра обороны Украины Степана Полторака. Они утверждали о планах Киева отправить военные корабли в Керченский пролив. По их мнению, такое решение поможет повысить рейтинг президента Украины Петра Порошенко, сообщает телеканал Newsone.