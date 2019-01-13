2019-01-13T03:37:12+03:00
Политика

Посол США в Германии угрожает немецким компаниям санкциями за "Северный поток-2"

Ричард Гренелл разослал письма, которые руководители фирм в ФРГ восприняли как шантаж
Юлия ДИВЕЕВА
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Посол США в Германии Ричард ГренеллПосол США в Германии Ричард ГренеллФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Немецкие компании получили письма от посла США в Германии Ричарда Гренелла, в которых дипломат предупреждает о том, что против них Вашингтон может ввести санкции , если они продолжат поддерживать строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Он заявил, что из-за запуска "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" европейские поставки газа через Украину станут лишними, и тогда Киев потеряет свою значивмость с точки зрения политики энергобезопасности, "из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России".

"Фирмы, поддерживающие оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы", - говорится в письме Гренелла, которое цитирует газета Bild am Sonntag.

Издание утверждает, что письма посла были согласованы с в Вашингтоне и разосланы многим немецким компаниям, которые, в свою очередь, восприняли их как шантаж.

Однако Гренелл пояснил, что его послание "нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США".

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