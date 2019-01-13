Посол США в Германии угрожает немецким компаниям санкциями за "Северный поток-2"
Немецкие компании получили письма от посла США в Германии Ричарда Гренелла, в которых дипломат предупреждает о том, что против них Вашингтон может ввести санкции , если они продолжат поддерживать строительство российского газопровода "Северный поток-2".
Он заявил, что из-за запуска "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" европейские поставки газа через Украину станут лишними, и тогда Киев потеряет свою значивмость с точки зрения политики энергобезопасности, "из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России".
"Фирмы, поддерживающие оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы", - говорится в письме Гренелла, которое цитирует газета Bild am Sonntag.
Издание утверждает, что письма посла были согласованы с в Вашингтоне и разосланы многим немецким компаниям, которые, в свою очередь, восприняли их как шантаж.
Однако Гренелл пояснил, что его послание "нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США".