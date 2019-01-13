2019-01-13T08:31:44+03:00
Политика

Рейтинг Дональда Трампа снизился до 44% на фоне шатдауна в США

Александр ДЖУМАЕВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Рейтинг президента США Дональда Трампа снизился до 44%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами издания The Hill и исследовательской компании HarrisX.

Опрос был проведен с 8 по 11 января и совпал с шатдауном - временной приостановкой деятельности правительства США, в результате которой многим госслужащим не была выплачена зарплата.

Согласно данным опроса, Трампа "решительно поддержали" лишь 22% американцев, примерно столько же участников опроса заявили о частичной поддержке главы государства. О частичном недовольстве деятельностью Трампа на посту президента США заявили 15% респондентов, тогда как о полном недовольстве его работой сообщил 41% участников опроса. Таким образом, число граждан США, недовольных работой Дональда Трампа, выросло на 3% по сравнению с декабрем 2018 года, достигнув отметки в 56%.

В опросе приняли участие 3015 человек. Погрешность исследования составила 1,78 процентных пункта.

Работа правительства США была частично приостановлена из-за разногласий между конгрессменами и Дональдом Трампом по вопросу о строительстве стены на американо-мексиканской границе. 12 января текущий шатдаун побил исторический рекорд по продолжительности: по состоянию на воскресенье, 13 января, он длится 23 дня.

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