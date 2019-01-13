Новый пистолет для российской армии будет запущен в серию в 2019 году

СЕГОДНЯ 08:51 2019-01-13T08:51:14+03:00

Новый пистолет заменит в российской армии пистолет Макарова (на фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Серийное производство нового пистолета для российской армии начнется в 2019 году. Данный образец оружия должен заменить в войсках легендарный ПМ.

По данным РИА Новости, комиссия, которая должна принять решение о начале серийного производства нового образца оружия завершит свою работу в марте этого года. После вынесения окончательного вердикта новый пистолет будет запущен в серию.

В настоящий момент также решается вопрос о выборе предприятия, на котором будет производиться пистолет. "Рассматриваются три разные производственные площадки - "Вятские поляны", "Калашников" и ЦНИИточмаш", - приводит агентство слова представителя российского ВПК.

Источник отметил, что наиболее вероятным кандидатом является ЦНИИточмаш, поскольку именно это предприятие обладает основными технологиями и компетенциями для производства данного образца стрелкового оружия.

Ранее сайт kp.ru сообщал об окончании разработки пистолета, призванного заменить ПМ в российской армии. Тогда отмечалось, что государственные испытания нового образца оружия завершатся в декабре 2018 года.