2019-01-13T11:30:06+03:00
Политика

В окрестностях Токио состоялись совместные учения десантников Японии и США

Японские парашютисты и американские "зеленые береты" отработали высадку десанта на "захваченный отдаленный остров"
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ходе учений военные двух стран отработали высадку парашютного десанта на отдаленный остров, "захваченный" условным противником.В ходе учений военные двух стран отработали высадку парашютного десанта на отдаленный остров, "захваченный" условным противником.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Подразделения 1-й парашютно-десантной бригады Сухопутных сил самообороны Японии совместно с силами США провели учения на полигоне "Нарасино", расположенном неподалеку от Токио. В ходе учений военные двух стран отработали высадку парашютного десанта на отдаленный остров, "захваченный" условным противником.

По данным телеканала NHK, в учениях приняли участие военнослужащие Сил специального назначения Армии США, также известные как "зеленые береты". Десантирование проводилось с малой высоты.

Отработка японскими военными защиты отдаленного острова связана с территориальным спором Токио и Пекина, затрагивающим удаленные острова в Восточно-Китайском море. Японское правительство уделяет большое внимание защите данных островов. На некоторых из них размещены противокорабельные ракетные комплексы; в структуре Сил самообороны Японии также были созданы морские десантные силы, организованные по образцу Корпуса морской пехоты США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЕС рассказали о странах-членах союза, которые меньшего всего тратят на науку
Эксперт назвал опасной возможность избрания Владимира Зеленского президентом Украины
Дональд Трамп назвал оскорбительной статью New York Times о нем
Новый пистолет для российской армии будет запущен в серию в 2019 году
Рейтинг Дональда Трампа снизился до 44% на фоне шатдауна в США
Трамп опроверг сообщение об утаивании деталей бесед с Путиным
Япония создаст самолеты для ведения электронной войны
На границе Мексики и США обнаружили тоннель
В Германии мигрант из Афганистана ранил ножом беременную женщину
В результате обрушения крыши шахты в Китае погиб 21 человек
Порошенко отдаст Константинополю храм с могилой основателя Москвы
Журналисты обвинили Трампа в утаивании деталей первых бесед с Путиным
Сирийская оппозиция заявила о задержании боевиков с российским гражданством
В США назвали "американским кошмаром" сближение России и Китая
В СБУ объяснили вызов допрос кандидата в президенты Украины
“Руспродсоюз” прогнозирует подорожание продуктов на 8%
На украинском НПЗ "Карпатнефтьхим" вспыхнул пожар
Посол США в Германии угрожает немецким компаниям санкциями за "Северный поток-2"
Возлюбленная Меркюри заработает $65 млн на "Богемской рапсодии"
Пожарные опасаются обрушения дома в Париже после взрыва
Помпео: США поддерживают переименование Македонии
Во Франции задержали 244 участника акций протестов “желтых жилетов”