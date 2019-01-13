В окрестностях Токио состоялись совместные учения десантников Японии и США

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-13T11:30:06+03:00

В ходе учений военные двух стран отработали высадку парашютного десанта на отдаленный остров, "захваченный" условным противником. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Подразделения 1-й парашютно-десантной бригады Сухопутных сил самообороны Японии совместно с силами США провели учения на полигоне "Нарасино", расположенном неподалеку от Токио. В ходе учений военные двух стран отработали высадку парашютного десанта на отдаленный остров, "захваченный" условным противником.

По данным телеканала NHK, в учениях приняли участие военнослужащие Сил специального назначения Армии США, также известные как "зеленые береты". Десантирование проводилось с малой высоты.

Отработка японскими военными защиты отдаленного острова связана с территориальным спором Токио и Пекина, затрагивающим удаленные острова в Восточно-Китайском море. Японское правительство уделяет большое внимание защите данных островов. На некоторых из них размещены противокорабельные ракетные комплексы; в структуре Сил самообороны Японии также были созданы морские десантные силы, организованные по образцу Корпуса морской пехоты США.