В ЕС рассказали о странах-членах союза, которые меньшего всего тратят на науку

СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-13T12:09:58+03:00

В тройку аутсайдеров по этому показателю вошли Румыния, Латвия и Мальта

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Статистическая служба Евросоюза опубликовала данные о расходах на научные исследования в странах-членах ЕС. Согласно отчету службы, за 2018 год Румыния выделила на науку 0,5% ВВП - меньше, чем остальные государства-члены ЕС.

В список стран-членов ЕС, меньше всего выделяющих на науку, также попали Латвия (0,51%), Мальта (0,55%), Кипр (0,56%), Болгария (0,75%) и Хорватия (0,86%).

Отмечается, что наилучший показатель в этой сфере среди аутсайдеров был достигнут Литвой. Расходы на нужды науки в стране в 2018 году составили 372 млн евро, или 0,88% ВВП. По 36% этих расходов были направлены на нужды высшего образования и бизнеса, а оставшиеся 28% правительство страны выделило общественному сектору.

В Эстонии, в свою очередь, данный показатель достиг 1,29%, тогда как в среднем по Евросоюзу - 2,07% ВВП. Больше всего на исследовательские нужды выделяли Швеция, Австрия и Дания.