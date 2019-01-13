Нетаньяху заявил, что за последние 36 часов Израиль нанес удары по целям в Сирии
В ходе заседания правительства Израиля глава кабинета министров страны Биньямин Нетаньяху признал, что ВВС Израиля нанесли ряд ударов по целям в Сирии. По словам израильского премьер-министра, удары были нанесены в течение последних 36 часов.
"Армия обороны Израиля сотни раз атаковала цели Ирана и [ливанского шиитского движения] "Хизбалла". Последние удары доказывают, что мы полны решимости действовать против Ирана в Сирии", - передает комментарий Нетаньяху израильская государственная радиостанция Kan.
Ранее об авиаударах, нанесенных ВВС Израиля, сообщило сирийское информационное агентство SANA. По его сведениям, в ночь на субботу израильские самолеты атаковали склад в районе аэропорта Дамаска. Как позже сообщил телеканал Al Hadath, складами пользовались боевики движения "Хизбалла", союзного правительству Сирии.
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