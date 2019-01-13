В "Шереметьево" мужчина незаконно пробрался на борт самолета
Сотрудники Пограничной службы ФСБ России задержали в аэропорту "Шереметьево" нарушителя, который проник на борт самолета, выполнявшего рейс Москва-Брюссель, в обход всех кордонов безопасности.
Как сообщает "Интерфакс", мужчина попал в здание аэропорта через служебный вход, предназначенный для прохода экипажей воздушных судов. Миновав рамки досмотра, он выбежал на летное поле и поднялся на борт ближайшего самолета по лестнице, предназначенной для техников, готовящих самолет к вылету.
Из-за случившегося вылет лайнера был задержан на некоторое время. Нарушителя порядка пограничники задержали на борту самолета.
Это уже не первое подобное происшествие за последнее время. Ранее сайт kp.ru сообщал о гибели гражданина Армении, которого сбил взлетающий самолет Boeing-737. Погибший летел из Испании в Армению; в Москве у него была пересадка.