2019-01-13T14:07:35+03:00
Происшествия

В "Шереметьево" мужчина незаконно пробрался на борт самолета

Задержанному удалось обойти все кордоны безопасности и проникнуть на рейс Москва-Брюссель
Александр ДЖУМАЕВ
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Мужчина попал в здание аэропорта через служебный вход, предназначенный для прохода экипажей воздушных судовМужчина попал в здание аэропорта через служебный вход, предназначенный для прохода экипажей воздушных судовФото: Иван ВИСЛОВ
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Сотрудники Пограничной службы ФСБ России задержали в аэропорту "Шереметьево" нарушителя, который проник на борт самолета, выполнявшего рейс Москва-Брюссель, в обход всех кордонов безопасности.

Как сообщает "Интерфакс", мужчина попал в здание аэропорта через служебный вход, предназначенный для прохода экипажей воздушных судов. Миновав рамки досмотра, он выбежал на летное поле и поднялся на борт ближайшего самолета по лестнице, предназначенной для техников, готовящих самолет к вылету.

Из-за случившегося вылет лайнера был задержан на некоторое время. Нарушителя порядка пограничники задержали на борту самолета.

Это уже не первое подобное происшествие за последнее время. Ранее сайт kp.ru сообщал о гибели гражданина Армении, которого сбил взлетающий самолет Boeing-737. Погибший летел из Испании в Армению; в Москве у него была пересадка.

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