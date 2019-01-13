Алексей Пушков ответил на призыв Белорусского народного фронта ограничить вещание российских каналов

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-13T15:30:46+03:00

Политик уверен, что кто-то "хочет толкнуть страну на путь Украины"

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, Алексей Пушков, прокомментировал призывы белорусских националистов к запрету вещания российских телеканалов на территории республики.

Политик уверен, что Белорусский народный фронт пытается разорвать дружественные отношения между двумя странами.

- Белорусский народный фронт либо что-то спутал, либо намеренно искажает реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России.Никогда не замечал, чтобы российские телеканалы разжигали "межациональную вражду" к Белоруссии. Видно, кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины, - прокомментировал Пушков в своем Twitter.

Напомним, оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» потребовала от властей республики ограничить трансляцию российских телеканалов на территории страны.

- Требуем от властей Беларуси ограничить трансляцию российских телеканалов, разжигающих межнациональную вражду и, по существу, являющихся средствами ведения информационной войны против нашей страны, - потребовали в своем заявлении члены оппозиционной партии.