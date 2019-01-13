Петр Порошенко заявил, что никто не способен остановить Украину

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-13T15:58:12+03:00

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Украинский президент Петр Порошенко в своем Twitter написал, что Украина завоевала свою независимость после создания "автокефальной" церкви. Политик также подчеркнул, что никто не сможет остановить Украину и ее народ.

- Наша единая церковь стала духовным фундаментом украинского государства. Мы завоевали нашу независимость, но это не конец, а только начало, нам по-прежнему нужно единство. Однако уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, - заявил Порошенко.

Напомним, в декабре прошлого года в Киеве была образована "автокефальная" церковь на объединительном соборе в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине. Главой новой церкви стал митрополит Епифаний.

В РПЦ подобное мероприятие назвали "ничтожным", а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей, сообщает "РИА-Новости".

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в интервью телеканалу "Россия-1" отметил, что проект автокефалии является обычным политзаказом кукловодов.