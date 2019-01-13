Польша объявила о строительстве острова в Калининградском заливе
Потратят на этот проект порядка 16 миллиардов рублей
Изменить размер текста:
Польша намерена построить искусственный остров в Калининградском заливе - как уверяют в Варшаве, для обеспечения максимальной безопасности в регионе.
Для создания острова специалисты используют грунт, который получат при строительстве судоходного канала через Балтийскую косу.
Объект не будут использовать в туристических целях. Соимость его строительство эксперты оценивают в 16 миллиардов рублей.