2019-01-13T19:54:01+03:00
В мире

Польша объявила о строительстве острова в Калининградском заливе

Потратят на этот проект порядка 16 миллиардов рублей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Польша намерена построить искусственный остров в Калининградском заливе - как уверяют в Варшаве, для обеспечения максимальной безопасности в регионе.

Для создания острова специалисты используют грунт, который получат при строительстве судоходного канала через Балтийскую косу.

Объект не будут использовать в туристических целях. Соимость его строительство эксперты оценивают в 16 миллиардов рублей.

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