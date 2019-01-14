2019-01-14T00:43:42+03:00
Происшествия

Мэр польского города Гданьск находится в критическом состоянии после ножевого ранения

Момент нападения на Павла Адамовича во время благотворительного концерта сняли на камеры [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мэр Гданьска Павел Адамович выступает на благотворительном концертеМэр Гданьска Павел Адамович выступает на благотворительном концертеФото: REUTERS
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В воскресенье, 13 января, мэр польского города Гданьск Павел Адамович получил ножевое ранение во время благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи».

По словам очевидцев, после выступления градоначальника на сцену выбежал неизвестный мужчина и ударил Адамовича ножом в область сердца, а потом он кричал в микрофон, что его зовут Стефан, он «невиновным сидел в тюрьме, поэтому сегодня умер Адамович».

Между тем, мэр Гданьска жив. Он госпитализирован в критическом состоянии, и сейчас врачи пытаются его спасти, делают операцию. Отмечается, что медики «Скорой помощи» прибыли на место происшествия очень быстро, и после необходимых реанимационных мероприятий доставили раненого в больницу, сообщает информационный портал Onet.

Как писал сайт kp.ru, нападавший задержан. По данным телеканала TVN24, это 27-летний житель Гданьска. Расследование продолжается.

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